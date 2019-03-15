《荒野行动》飓风狙击怎样打赢全场 飓风狙击取胜心得分享

2019-03-16 13:57:15 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

荒野行动飓风狙击怎么获胜?有哪些套路？很多玩家都不太了解，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了飓风狙击取胜心得分享，希望能够帮助到大家。

飓风狙击玩法采用积分制，当玩家击败对手时，会获得积分;相反，当玩家被对手击败时，会损失一定积分，率先到达50积分的玩家将直接获胜。

另外，玩家在落地后可拾取的枪械只有毛瑟狙击枪一种，但当玩家击败一定数量对手后，可获得枪械升级奖励，得到更高级别的狙击枪。

当玩家被对手击败后，可以无限次复活，复活后将携带狙击枪直接跳伞重新加入战斗，并可以在2分钟内看到击败玩家的对手的位置，在画面上显示为红色小标记，以便玩家狙击。值得一提的是复活后我们将直接在信号圈边缘跳伞，落地即为安全区，省去追赶信号圈的时间。