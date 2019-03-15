《全境封锁2》怎么减少技能冷却时间 技能冷却时间减少方法一览

2019-03-16 13:56:03 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

《全境封锁2》中有很多持续性的技能可以释放，无人机、机枪塔都是持续性技能，但是很多玩家都不太清楚怎么缩短这些技能的CD时间，今天91小编给大家带来了技能冷却时间减少方法一览，希望能够帮助到大家。

持续性技能冷却时间缩短方法分享

持续性技能是能够缩短,冷却时间的,比如无人机和自动机枪,在持续时间快要结束的时候,长按对应的技能按键,大概能缩短,50%,在技能才放出来大概有3-5秒(具体没有测试)的犹豫期。

在犹豫期中,取消释放的技能,直接进入15S冷却,无人机自动机枪等,才放出来被怪打爆也是一样,同时无人机等血量在,自己取消技能的时候会影响冷却CD。