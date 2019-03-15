《LOL英雄联盟》新思路打野男枪怎么玩 新思路打野男枪玩法攻略一览

2019-03-16 13:55:07 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

LOL英雄联盟新思路打野男枪怎么玩？很多玩家对这个套路的男枪都不熟悉，但是又想尝试一下子，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了新思路打野男枪玩法攻略一览，希望能够帮助到大家。

英雄推荐

在几乎所有玩家的眼里，男枪只有红色战士打野刀这一个选择。但是在韩服老男枪却有着自己不同的理解。韩服一位高分段男枪玩家最近用蓝刀+幽梦疯狂上分!在韩服钻石大师组疯狂屠戮!那么如何玩好新思路打野男枪呢?就让我来为大家细细解析。

打野男枪玩法全解析

技能升级顺序推荐

主Q副E，有R点R。

符文推荐

主系依然选择精密系的迅捷步伐。这个符文前期可以给予男枪出色的野区续航能力，中后期可观的成长性可以给予男枪一把小饮血的特效，总之十分好用。之后选择欢欣+致命一击来最大化终结能力即可。副系推荐选择住在写的猛然冲击+无情猎手。属性碎片推荐选择1攻速+1攻击力+1血量。

装备推荐

这个套路的男枪追求的就是最大化移速，进而最大化追击能力。因此我们推荐选择蓝色战士打野刀配合烟雾弹来增强留人能力。之后直接幽梦提升追击和爆发伤害。鞋子推荐选择三速鞋来进一步提升移速。之后直接绿叉+无尽最大化爆发伤害，春哥甲自保即可。

打野及团战思路

打野思路推荐：

男枪打野的核心思路就是发育和入侵。我们的优势在与变态的刷野速度与来去自如的穿墙能力，而弱点在于gank时缺乏控制能力，十分依赖装备和红BUFF。因此我们一定要最大化发挥自己的入侵能力!

面对大部分敌人的时候男枪都推荐BUFF开，之后直接刷光这一片野区+河蟹。因为几乎没有敌人敢去反男枪的的野的!遇到弱势打野我们可以更加暴躁!让下路给眼后直接敌方BUFF开，之后回身再刷自己野区，3BUFF不给敌人翻身的机会。

由于我们是蓝色惩戒，因此我们有着比红惩更强的留人能力，因此我们可以少一些刷野多一些抓人。蓝色惩戒+幽梦追人的收割能力真是谁用谁知道 。

团战思路推荐：

男枪团战要做的并不是切人，而是收割。男枪中后期夸张的伤害让他就算面对坦克依然伤害十足。我们要做的就是尽可能的轰炸眼前的所有敌人，叠满双抗后就要可以找机会E敌方后排的脸的。运气好AAEAR三发暴击+大招就可以直接带走!不过值得注意的是，男枪在没有叠满双抗的时候是十分脆弱的，一定要注意走位否则很容易被一套秒杀。

进阶技巧

1. 贴墙Q：这个是男枪的基础技巧，但是也是很多人最容易忽视的技巧!EAQQ的爆发伤害是很夸张!很多时候是男枪反杀的关键。

2.风筝技巧：男枪想要玩好就一定要学会风筝的敌人。WE+蓝色惩戒瞬间拉开是基本操作，之后配合红BUFF遛狗即可。

新版本男枪受到了一定的加强，减速追击流出装的出现又大大提升的了男枪的gank能力!因此新版本男枪重新回归T1级别打野也就指日可待了!各位打野玩家们的最爱很可能强势回归了哦 !