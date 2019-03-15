《DNF》预约活动职业怎么选择 预约活动职业选择推荐一览

DNF3月预约活动练什么职业?很多玩家不知道怎么选择，哪一个职业会比较好，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了预约活动职业选择推荐一览，希望能够帮助到大家。
纯c职业推荐
一念成皇男气功
以牺牲寿命换取操控掌握念气能力的他们如今站在了纯c职业的顶端。
形态优秀cd短的小技能幻影爆碎、念气波满足了男气功在清小怪、补刀等方面的能力，职业代表技能全职业百分比顶端的一觉金雷虎、优化后的二觉月华万象与45级瞬爆技能猛虎震地构成了男气功的爆发。兼以折颈、念之战矛、奔雷螺旋击的控制，念气罩的自保能力与猫拳、念气环绕的连击续航，使得男气功算的上纯c当中比较全面的职业。
无翼天使帕拉丁
带着寻找太初之光使命的少女战士们也同大天使米希尔一样慈爱，从上线以来一直以辅助闻名于阿拉德。
帕拉丁的辅助能力为25技能攻击力的提升与三速、暴击率的的加成，一直深受未满暴击的玩家与比较吃三速的勇士们所喜爱。但是帕拉丁的其它能力同样也不弱，帕拉丁作为爆发职业，大部分技能都属于瞬间爆发伤害，技能形态与伤害都比较不错。生存能力也很强。但是爆发职业的通病在于续航弱，而帕拉丁自身也没有硬控技能，所以比较考验输出环境。
新时代的天才女机械
天界中唯一打败巴卡尔的科技机械学在她们发展中步入了超一线的殿堂。全技能脱手的女机械，可以在几秒内打完一觉G0-战争领主、二觉博尔特-MX在内的所有技能，爆发力可见一斑。而这一特点也十分契合当今副本怪物的短破防、虚弱时间内输出的行动模式。女机械在恐怖的爆发伤害外，兼有高达、G3这类全程续航技能和召唤类职业特有的高hit压制软控。但是女机械的顶级爆发还是需要一定的手法操作支持来完成，需要玩家们先对技能进行有一定的理解与熟悉。
纯辅助职业
纯辅助职业当然就是大家俗称的奶爸奶妈神思者和炽天使啦。
由于奶爸奶妈对于团队的伤害提升能力巨大，在高难度副本中基本都是必备职业的，同等打造下，奶爸对于主c的提升率更高，而奶妈奶则有着优秀的保护与治疗能力。在选择上就看大家个人喜好了，笔者觉得差距不大并没有高低之分。
职业选择主要还是看大家自己，推荐只能提供给大家一些参考与建议。DNF3月预约活动练什么职业如上介绍，玩家可以通过以上的攻略进行下参考，然后决定再练级什么职业。
辅c职业推荐
利用鬼神的人鬼泣
获得神官吉格的力量成为九鬼神之王的他在当前版本中终于站上了神坛。
鬼泣有着输出系职业中最强的团队伤害增益效果紫阵、绿阵与红阵，却同时又有着绝大部分职业无法比拟的技能伤害。脱手一二觉与可柔化技能的配合可以在短时间内打出高爆发，冥炎之卡洛不错的续航，多控制技能保证了技能命中率，全技能优秀的技能形态保证了手感，暗月降临的暗强增加与当今防具的热门属性属强白字的契合无一让人挑剔的地方。
与使徒签订契约的人召唤
带着强大的生物军团进军的她在很多个版本初期都一马当先。
无论是早期的安徒恩开荒，亦或是卢克开荒与强杀都有召唤师的身影。召唤师拥有着全职业顶尖的续航能力，使得召唤师在某些无法一套带走的副本中有着无法比拟的地位。召唤师更有机械也无法超越的高hit软控压制，甚至可以把某些怪物的破防时间拉长半分钟甚至更多。
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