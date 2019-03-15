《Apex英雄》昼夜交替模式什么时候上线 昼夜交替模式上线时间一览

2019-03-16 13:52:28 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

Apex英雄昼夜交替模式什么时候上线？很多玩家都已经迫不及待了，为了大家能够更加了解这个时间，今天91小编给大家带来了昼夜交替模式上线时间一览，希望能够帮助到大家。

大逃杀新作《Apex英雄》上线至今已过去一个多月了，在这段时间中，有超过5000万玩家游玩过游戏，并且随着游戏越来越受欢迎，有许多高玩在对游戏文件进行努力挖掘，希望能获取一些Respawn未公布的情报。

Twitter用户AustinScriver曝光了一张文件代码截图，这串代码似乎意味着《Apex英雄》有望加入昼夜交替的功能。

《Apex英雄》的夜间模式是玩家们最渴望加入的模式之一，也许这也会让Respawn认真考虑是否加入这个模式，下面是一组玩家们PS的《Apex英雄》夜间模式场景。

大逃杀新作《Apex英雄》上线至今已过去一个多月了，在这段时间中，有超过5000万玩家游玩过游戏，并且随着游戏越来越受欢迎，有许多高玩在对游戏文件进行努力挖掘，希望能获取一些Respawn未公布的情报。

Twitter用户AustinScriver曝光了一张文件代码截图，这串代码似乎意味着《Apex英雄》有望加入昼夜交替的功能。

《Apex英雄》的夜间模式是玩家们最渴望加入的模式之一，也许这也会让Respawn认真考虑是否加入这个模式，下面是一组玩家们PS的《Apex英雄》夜间模式场景。