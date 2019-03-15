《lol》9.5版本有什么更新 9.5版本主要更新内容说明

2019-03-16 13:49:54 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

lol9.5版本有什么更新？主要更新了什么？为了大家能够更加了解这次版本更新，今天91小编给大家带来了9.5版本主要更新内容说明，希望能够帮助到大家。

英雄重做



基础生命值：600

基础生命值回复：1.4

生命值回复成长：0.12

基础法力值：330

基础攻击力：50

攻击力成长：3

基础魔抗：34

攻击距离：175

基础攻速：0.695

攻速成长：2

登神长阶(被动)

凯尔在踏入神界之前会经历四种形态。

狂热(等级1)：凯尔的普通攻击会获得6%攻击速度，持续3秒(最多5层)。达到最大层数时，凯尔获得昂扬效果，在朝敌人移动时会获得15%移速。

炽诚(等级6)：凯尔获得昂扬效果时，普通攻击会激起焰，造成10/15/20/25/30(+0.1总AD)(+0.2AP)魔法伤害(基于E的等级)。

升腾(等级11)：凯尔的攻击距离提高到550，每层昂扬的攻速提高到10%。

超然(等级16)：凯尔化身为终极形态，永久获得昂扬效果。并且，凯尔的火浪能够造成真实伤害。

耀焰冲击(Q)

蓝耗：60/65/70/75/80

冷却时间：12/11/10/9/8

星降恩典(W)

蓝耗：80/85/90/95/100

冷却时间：15

凯尔治疗自身及一名队友60/90/120/150/180(+0.3AP)，同时二者获得26/32/38/44/50%(+10%/100AP)的移速，持续2秒。

星火符刃(E)

蓝耗：50/55/60/65/70

冷却时间：8

被动：凯尔的普通攻击会额外造成10/15/20/25/30(+0.1总AD)(+0.2AP)魔法伤害

主动：凯尔的下一次普通攻击变成远程，并会额外造成目标已损失生命值10/12.5/15/17.5/20%的魔法伤害当凯尔提升为炽诚状态后，这次攻击还会对目标附近的敌人造成伤害

圣裁之刻(R)

蓝耗：100

冷却时间：160/120/80

凯尔为自身或队友施加持续2/2.5/3秒的无敌效果

同时，处于无敌状态的英雄周身会受到净化剑刃的庇护，对其附近的敌人造成200/350/500(+1额外AD)(+0.8AP)魔法伤害

基础移速由335降低至330

痛苦腐蚀(W)

最小伤害由16-80(+0.22AP)降低至12-60(+0.16AP)

最大伤害由24-120(+0.33AP)提高到32-162(+0.43AP)

灵魂镣铐(R)

[新增]莫甘娜朝目标移动时，获得5/30/55%额外移速

英雄改动

被动-我流忍法!潜龙印

朝龙之环移动时获得的移动速度持续时间由1.25秒→2秒

穿过龙之环朝敌人移动时获得的移动速度持续时间由1.25秒→2秒

W-我流奥义!霞阵

[调整]现在，只有在防御塔的攻击范围内，阿卡丽才会被显形，而不是防御塔的视野范围内

达到最大延长时间需要离开烟幕的次数由6→1

E-我流奥义!隼舞

我流奥义!隼舞(E)

第一段的基础伤害由60/90/120/150/180→70/105/140/175/210

第二段的基础伤害由60/90/120/150/180→50/80/110/140/170

R -我流秘奥义!表里杀缭乱(R)

冷却时间由120/100/80秒→100/85/70秒(正式服为120/100/80秒)

E-缠结倒刺

禁锢效果持续时间改为：命中第一个敌人时禁锢0.7/0.9/1.1/1.3/1.5秒，后续被命中的敌人禁锢1.8/2.1/2.4/2.7/3秒

W-盛大登场

伤害由70/115/160/205/250(+0.7法术强度)→70/120/170/220/270(+0.7法术强度)

冲刺速度由1400/1445/1480(基于类型靴)→1500

被动水晶尖塔

【删除】不再在小地图上显示尖塔

半径由1150→1600

基础属性：攻击速度增长由2.5%→2 %

被动爆裂护盾

冷却时间由12-8秒(1-9级)→16-12秒(1-9级)

护盾强度由10%最大生命值→15 %最大生命值

Q-强能冲拳

【删除】对非英雄单位降低25%伤害

加成：1.6AD加成→1.4AD加成

W爆弹重拳

三环后提供的攻击速度加成由30/35/40/45/50%→30/37.5/45/52.5/60%

【新增】打出三环后减少被动冷却时间3秒

E-透体之劲

伤害锥现在可以爆击

加成由1.15AD+0.7AP→1.1AD+0.9AP

R-天霸横空烈轰

冷却时间由110/85/60秒→120/100/80秒

伤害由150/300/450(+1.4额外攻击力)→150/325/500(+1.1额外攻击力)

【删除】对次要目标减少25%伤害

击退穿过的敌人由250范围0.25秒→350范围0.75秒

E-恐惧之刺

基础伤害由20/30/40/50/60→22/34/46/58/70

E-潜能激发

承受魔法伤害或消耗生命值时，魔法抗性提高2%，最多6/12/18/24/30%→魔法抗性提高3%，最多6/15/24/33/42%

E-火药桶

额外伤害由60/90/120/150/180→80/105/130/155/180

R-加农炮幕

每波伤害由35/60/85(+0.1法术强度)→40/70/100(+ 0.1法术强度)

最大伤害由420/720/1020(+1.2法术强度)→480/840/1200(+1.2法术强度)

基础攻击由63→66

Q-曼舞手雷

加成由0.4 / 0.475 / 0.55 / 0.625 / 0.7总攻击伤害→0.45/ 0.525 / 0.6 / 0.675 / 0.75总攻击伤害

基础治疗量由75/120/165/210/255→75/110/145/180/215

被动-战斗狂怒

每点怒气提供的暴击率由全等级0.35%→0.35/0.4/0.45/0.5%(于1/6/11/16级变化)

W-弑君突刺

治疗量：50/80/110/140/170(+0.35法术强度)→60/80/100/120/140(+0.45法术强度)

伤害加成：0.55AP→0.65AP

R-海屿悼词

每秒伤害：10/20/40(+0.5约里克的总攻击力)→0/10/40(+0.5约里克的总攻击力)

攻击被侍女锁定的目标时造成的额外伤害由5/7.5/10%目标的最大生命值→3/6/9%目标的最大生命值

装备改动

圣物之盾

治疗量由15(+2%已损生命值)→已损生命值0-100%回复5-30生命值

巨神峰之擎

治疗量由40(+2%已损生命值)→已损生命值0-100%回复10-60生命值

季分之眼

治疗量由50(+2%已损生命值)→已损生命值0-100%回复15-90生命值

岚切

攻击力：55→60

攻击速度：25%→30%

符文改动

余震

持续时间：3→2.5秒

征服者(精密系1)

层的自适应之力由2-10→2-6

砍倒(精密系4)

造成的额外伤害由4-10%→5-12%

新皮肤

K/DA阿狸至臻(皮肤修改)

苍穹之光布兰德

新的炫彩

黑色荆棘莫甘娜

末世天使凯尔

苍穹之光 布兰德