《鬼泣5》键盘操作按键如何修改 键盘操作按键修改技巧分享

2019-03-16 13:46:33 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

鬼泣5键盘默认操作比较变扭让很家都不习惯，那要如何更改才能更好的让玩家体验游戏呢?今天91小编给大家带来了键盘操作按键修改技巧分享，希望能够帮助到大家。

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键盘操作按键推荐

尼禄

建议修改：

按键J：近战攻击

按键I：机械臂

按键U：鬼手

按键L：枪

按键K：跳

按键Q：红刀

按键E：暴臂

按键N：魔人

按键M：挑衅

按键空格：锁定

其他默认，机械臂和鬼手的安排用起来没有非常习惯，可以进一步按照自己的喜好设置一下。

但丁

按键J：近战攻击

按键I：枪

按键L：风格动作

按键K：跳

个人习惯鬼泣3的安排就把枪放在I刀放在J)，变换风格键1234参考4代安排，其他同尼禄。

V

按键J鸟

按键L豹子

按键I处决

按键跳跃K，其余同尼禄。

改键思路是那种一定时间内不需要发出好几发的键放到了I，和跳跃共享中指操作。

主力攻击(绯红女皇，但丁近战)交给了食指的J，湛蓝玫瑰，需要蓄力的交给了无名指基本闲着的L，其他没有提到的可能就是还没有找到进一步优化的地方，或者上代遗留下来的习惯问题

全键盘一个问题就是赶路的时候视角略微难受(打怪的时候没问题)，所以要再活用ALT重置视角。