《战地5》大逃杀模式怎么样 大逃杀模式玩法及规则说明

战地5大逃杀模式怎么样？很多玩家都不太了解这个模式，不知道怎么玩？有什么特别的地方，今天91小编给大家带来了大逃杀模式玩法及规则说明，希望能够帮助到大家。
从图中可以看到，《战地5》大逃杀地图有不少的房子，这里面应该有武器，弹药和装备。公路旁边还有不少的水域，毕竟之前的教学视频中有水上载具。
《战地5》大逃杀模式正式版预告的片段：
根据之前的情报，《战地5》的大逃杀支持单人，双排和四人组队。每局比赛一开始也是跳伞，玩家可以自由选择着陆地。城市地区战利品丰富，但也非常危险。地图中将有目标和保险箱，占领它们就能获得史诗级加强，更好的战利品和稀有战斗载具。
大逃杀模式有海陆空载具，也有专门对付载具的武器和配件。武器方面有普通、稀有和史诗三种稀有度，史诗级武器有着很多的便利，包括瞄准镜，容量更大的弹匣，更小的后坐力。每种武器只能用自己的弹药类型，而且玩家携带的弹药数量是有限的，因此这就需要玩家规划好自己的背包。
地图上也有散落各地的背包，这些背包能拓展你的物品栏容量，让玩家携带更多的武器，配件和护甲。大逃杀模式下所有职业都是一样的，不存在某个职业独有的优势。
如果你倒地了，你仍然可以使用手枪射击，被队友救活，但一旦流血过多或是被敌人终结，那么你就出局了，无法被复活，不像《Apex英雄》那样有第二次机会。
抖音视频滚动歌词怎么制作?很多小伙伴们都还不知道，下面小编为大家整理了抖音视频滚动歌词制作方法教程，一起来看看吧。抖音视频滚动歌词怎么制作1、倘若想要设置“滚动歌词”的特效，大家就得先打开手机音乐播放器，比如“酷狗音乐”，使用录屏软件将其中的歌词画面录制下来。2、然后需要借助第三方编辑工具，比如“v
抖音拍照出现聊天记录的特效怎么制作?还不是方法的玩家们，下面小编就为大家带来制作方法介绍，接着往下看吧。抖音拍照出现聊天记录的特效怎么弄?1、首先我们需要下载一款叫做“Faceu激萌手机版”的手机软件哦!2、点击打开激萌，点击贴纸最新中的“我爱你”。3、这样就可以做手势进行拍摄了!以上就是抖音拍照出
自动续订是AppStore的一项功能，出发点是为了简化用户的订阅操作——不过，对于不清楚原理的小伙伴来说，自动续订也有可能造成困扰。那如何取消iPhone自动扣费?还不清楚的小伙伴们，现在小编就来教教大家吧。视频教程图文教程1、在你的【设置】——顶端的【AppleID信息头像那里】点开——【itun
以前我们都是使用公交卡或买票来搭乘公交卡或地铁的。所以我们出门的时候是需要必备公交卡或零钱的。有时候零钱也不好找到，而且携带公交卡也是比较的麻烦。那怎么使用iPhone刷卡过地铁?还不清楚的小伙伴们，现在小编就来教教大家吧。视频教程图文教程1、点击“钱包”2、选择添加信用卡、借记卡或交通卡3、选择卡
天猫信用购怎么开通呢?相信很多淘宝的用户都看到了新出来的信用够，那么这个功能怎么开通呢?下面就给大家介绍一下。天猫信用购开通方法?以后在天猫买新品不用有顾虑了。3月15日，天猫联合芝麻信用宣布向全行业开放“信用购”，芝麻分650分及以上用户可先试用7天，满意后再付款，所有天猫商家均可接入这一新能力。
魅族note9手机怎么投屏到电视上?还不知道方法的朋友们，下面小编就为大家带来投屏到电视上方法介绍，接着往下看吧。魅族note9怎么投屏?1.首先在手机界面找到【设置】选项，点击进入。2.进入设置选项之后，找到【更多连接方式】功能选项，点击进去。3.进入该选项之后，找到【投射屏幕】点击进入。4.打开
华为nova4e悬浮球怎么关闭?还不知道方法的朋友们，下面小编就为大家带来悬浮球关闭教程，接着往下看吧。华为nova4e悬浮球怎么关闭?1、首先我们点击进入华为nova4e手机桌面上的【设置】，2、进入设置菜单后，找到并点击打开【系统】，3、在系统的页面点击进入【系统导航】，4、进入系统导航的页面后
目录是很多网友在看小说都必须要知道的，因为根据目录就可以大概了解小说情节，那么七猫小说怎么看目录呢?下面就让小编告诉你吧!七猫小说查看目录教程：1、任意选择一款小说，在小说的简介下方就可以直接查看目录了：2、进入阅读小说内容的时候，点击一下屏幕，然后在左下角就可以看到目录了：
华为在3月14日下午发布会上推出了华为nova4e手机，很多玩家不太清楚这款手机和之前的华为nova4有什么区别呢?下面小编给大家带来两款手机对比分析，一起看看吧!华为nova4和华为nova4e区别对比华为nova4华为nova4是挖孔全面屏机型。华为nova4高配版采用4800万+1600万+2
全境封锁2是一款第三人称射击+角色扮演游戏，全境封锁2的紫色武器喷漆是可以改变武器的外观颜色，而且在这款游戏中，武器喷漆是属于相对比较稀有的道具，需要在隐藏的宝箱中获取，具体的方法有哪些?和小编一起去看看吧!全境封锁2紫色武器喷漆怎么得?这是隐藏箱子的位置，在东区广场。在下面画圈的地方会有一把钥匙，