《战地5》大逃杀模式怎么样 大逃杀模式玩法及规则说明

2019-03-16 13:45:45 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

战地5大逃杀模式怎么样？很多玩家都不太了解这个模式，不知道怎么玩？有什么特别的地方，今天91小编给大家带来了大逃杀模式玩法及规则说明，希望能够帮助到大家。

从图中可以看到，《战地5》大逃杀地图有不少的房子，这里面应该有武器，弹药和装备。公路旁边还有不少的水域，毕竟之前的教学视频中有水上载具。

《战地5》大逃杀模式正式版预告的片段：

根据之前的情报，《战地5》的大逃杀支持单人，双排和四人组队。每局比赛一开始也是跳伞，玩家可以自由选择着陆地。城市地区战利品丰富，但也非常危险。地图中将有目标和保险箱，占领它们就能获得史诗级加强，更好的战利品和稀有战斗载具。

大逃杀模式有海陆空载具，也有专门对付载具的武器和配件。武器方面有普通、稀有和史诗三种稀有度，史诗级武器有着很多的便利，包括瞄准镜，容量更大的弹匣，更小的后坐力。每种武器只能用自己的弹药类型，而且玩家携带的弹药数量是有限的，因此这就需要玩家规划好自己的背包。

地图上也有散落各地的背包，这些背包能拓展你的物品栏容量，让玩家携带更多的武器，配件和护甲。大逃杀模式下所有职业都是一样的，不存在某个职业独有的优势。

如果你倒地了，你仍然可以使用手枪射击，被队友救活，但一旦流血过多或是被敌人终结，那么你就出局了，无法被复活，不像《Apex英雄》那样有第二次机会。