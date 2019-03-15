《DNF》3.7版本剑神怎么加点 剑神技能加点方法分享

2019-03-16 13:43:56 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

DNF3.7的大版本更新相信各位都知道了，那么这次技能也是大改，让所有的职业也是有了一个极大的变化，那么3.7版本剑神怎么加点？很多玩家都不太了解，今天91小编给大家带来了剑神技能加点方法分享，希望能够帮助到大家。

技能节点

由于60、70增加TP，二觉技能SP下调，SP重新回到了充足的状态。

由于系统奶的出现，进图增加力量的红阵作用下降，剩余SP交给红阵即可，蹭一下范围技能加成的装备;

同时封印解除技能学习等级也下调到1。如需要切换其他武器，可从红阵扣掉SP。

出于国服卡顿情况，当前版本猛龙、大破军的二选一中，选择大破军。

如果过于卡顿甚至可与放弃流心系，加满猛龙。需要注意，SP部分轻酌情考虑物理暴击技能和跃翔。

在不学习该技能且进图加上buff后暴击超过97%，可以放弃。

虽然流星落技能可以在泰波尔斯-崩坏的乐园副本躲boss火焰有良好表现，但跃翔的很多职业的通解。

TP部分需要对用的较少的技能进行抉择，图中只给出一种方案。