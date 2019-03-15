《DOTA2》自走棋新版兽人法阵容怎么搭配 自走棋新版兽人法阵容搭配技巧分享

2019-03-16 13:42:30 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

DOTA2自走棋3月版本更新之后，兽人法虽然进行了削弱，但是依然是赛程上的常客，那么新版本兽人法怎么站位?今天91小编给大家带来了自走棋新版兽人法阵容搭配技巧分享，希望能够帮助到大家。

DOTA2自走棋新版本兽人法攻略

电魂

兽人法作为一个中期强势卡组，在拥有伤害极高的aoe的同时还有不俗的坦度。在中期绝大多数阵容不足以支撑法师一波aoe的爆发，通常在兽人法的技能放完后出现大量减员，因此会被无情血入。

不仅如此，兽人法前期依靠双兽人三战士的过渡十分平滑，剑圣与兽王在全棋子中的强度名列前茅，稍微白嫖几个棋子就可以保证前期的连胜。

剑圣

并且!在大后期也可以依靠提前养好的两星冰女转型大招流。即使是比较克制法师的骑士也只能赌开盾的时间。就好比炉石中的奇迹贼，掌握后可无视版本，一招鲜吃遍天。

冰女

转型征兆：1~10回合有两星剑圣和兽王其中一个并且在接下来的三四个回合抓到闪电幽魂和影魔。以下为理想情况。

7人口阵容：闪电幽魂，水晶室女，光之守卫，影魔，剑圣，斧王，海军上将。

8人口阵容：将海军上将换干扰者，上兽王凑出四兽人，阵容基本成型。

9人口阵容：8人口阵容的基础上加海军上将，此时阵容完全成型，免费送的双人类BUFF有奇效，需要根据敌方阵容调整海军上将站位。

10人口阵容：此时无固定阵容，通常将斧王和兽王卖掉换成橙卡。(注：死亡先知不是很推荐，因为和此阵容一波技能带走对面的思路不搭)

留牌思路：前期在不影响利息的情况下多拿战士，即使是小小在配合闪电幽魂时也是很强的。在兽人法中一般的棋子都不用刻意求三星，全两星的强度即可打入决赛圈。在场下格子不够用时优先留还未两星的棋子。但白嫖的棋子除了光之守卫以外还是要拿的，万一三星了呢?

灵活阵容变换:前期过渡阵容推荐用狼人和巨牙海民，保留一手转六战的可能。前期若没有兽人但闪电幽魂早早到二星也可以往三法方向走，不过会有一段时间的疲弱期，例如用三地(弟)精做前排过渡。