《DOTA2》自走棋新版本地精最强阵容是什么 地精最强阵容搭配方法介绍

DOTA2自走棋自从版本更新之后，地精流派一跃成为最热门的卡组之一。那么新版本地精搭配什么棋子最好呢?今天91小编给大家带来了地精最强阵容搭配方法介绍，希望能够帮助到大家。
DOTA2自走棋新版本地精什么阵容最强
地精三法
三法的地精版本，稳定性高，对抗骑士和德鲁伊效果非常好，新版本的修补匠在冰女和三法加成下输出可靠，中期依靠光法应对快攻卡组，可以保持一个较高的血量，缺点是这套造价较高，升9会比较慢，需要找到2星电棍2星光法2星影魔才算成型。这也是笔者最推荐的过渡套路，毕竟快速上9也要脸才能抽到炸弹人，我们手握一个成型阵容抽不到炸弹人也不至于崩盘。
关键卡：光之守卫、闪电幽魂
地精三法
地精三刺
和地精三法相反，地精三刺是一个快速跳9拼脸找炸弹人的卡组。组三刺的主要目的是依靠刺客的暴击和爆发技能清掉对方后排较脆的单位，减少自己的掉血，是一个卖血攀科技的卡组。面对后排也无比坚实的战士骑士和德鲁伊只能被血入，有一定的风险。由于地精三刺只需要额外两个卡位，地精本家的小怪也可以一直留一直升级，如果胡小怪也是有一定战斗力的。抽到炸弹人之后经济允许可以迅速转型大招流，当然如果脸不好升了9找不到炸弹人就直接暴毙了。抽不到圣堂刺客可以用水人或者毒龙这种技能型刺客代替，但是考虑到后期六地精的BUFF增加的肉度，无疑圣堂刺客是刺客最好的人选。
关键卡：痛苦女王、圣堂刺客
地精三刺
地精野兽三术
这套卡组介于地精三法和地精三刺之间，是一套造价中等，中期有一定战斗力的卡组。抽到2星炼金术士和影魔可以考虑转型地精术士，四野兽剧毒术士是必须的，其他的选择比较自由，甚至可以二野兽带沙王组三刺客三术士，这里推荐使用小鹿和利爪德鲁伊顺便卡一下天敌德鲁伊。抽到炸弹人后先转为地精三术再慢慢更换配件，最后做成地精大招流卡组或者地精三术二亡灵卡组。
核心卡：影魔、炼金术士
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