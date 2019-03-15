《鬼泣5》BOSSUrizen怎么打 BOSSUrizen打法心得分享

2019-03-16 13:40:38 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

鬼泣5在游戏中期会遇到玩家在序章遇到的BOSSUrizen，即使有了强大的装备和技能也有玩家也打不过这个BOSS，今天91小编给大家带来了BOSSUrizen打法心得分享，希望能够帮助到大家。

BOSSUrizen打法技巧分享

Urizen 的招式都是之前 Boss 们使用过的，比如阿尔忒弥斯的弹幕和激光、革律翁骑士的时间缓慢魔法、歌利亚的火焰喷吐等，有之前的经验，躲起来不是难事。

我们的目标是击碎其面前的红色水晶。水晶在被攻击时有时候会发光，此时要快速避开，否则会被尖刺击中。

打碎水晶后出现剧情，Urizen 本体现身，此处又会被剧情杀，之后就会过关。