《鬼泣5》任务9指定墙壁在什么地方 任务9指定墙壁位置介绍一览

2019-03-16 13:39:52 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

鬼泣5中的锐利眼神目光炯炯成就需要任務9中打穿指定墙壁，这墙壁是哪一面呢，位置在哪呢，今天91小编给大家带来了任务9指定墙壁位置介绍一览，希望能够帮助到大家。

锐利眼神成就解锁攻略

在任务09中遇到第一个敌人之后，径直走到这片区域的尽头，跳上岩石后会到达一个死胡同。

一堵墙会挡住这条路，如果仔细看的话会在墙后面找到一个发光的金色魔魂石。

按L1召唤Nightmare，它会冲破这面墙，之后即可解锁本奖杯/成就。

注意你需要有3个魔人槽才能召唤Nightmare(通过击杀敌人来填充)。