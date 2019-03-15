《鬼泣5》服从训练成就怎么解锁 服从训练成就解锁方法介绍

2019-03-16 13:39:00 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

鬼泣5中的服从训练奖杯需要玩家在任务16boss战中不依靠蛮力进攻，这是什么意思呢，今天91小编给大家带来了服从训练成就解锁方法介绍，希望能够帮助到大家。

服从训练成就解锁攻略

这个要求在任务16末尾与BOSS战斗的期间可以做到。

在与BOSS战斗时不要使用魔人槽(不要按L1)。

使用正常的人类形态持续攻击，通常情况下在战斗过程中就会立刻跳杯，而不是在BOSS战结束后。

所以如果在BOSS快死的时候还没有跳杯的话就立刻体质攻击，暂停游戏并重新载入检查点并重复以上步骤直到跳杯再继续。

我个人是在BOSS准备发动区域攻击的时候跳杯的，我攻击了它的头部并且在战斗中没有使用魔人槽。