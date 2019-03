《鬼泣5》无限魔人如何解锁 无限魔人解锁方法介绍

2019-03-16 13:38:15 来源:91单机游戏 编辑:火红橘子

鬼泣5无限魔人怎么解锁,可能很多玩家都想要解锁无限魔人吧!今天91小编给大家带来了无限魔人解锁方法介绍,希望能够帮助到大家。

无限魔人解锁方法

先通关“Human”或者“Devil Hunter”难度,解锁“Son of Sparda”难度,再通关“Son of Sparda”难度,即可解锁“Dante Must Die”难度。

通关“Dante Must Die”难度后,三个角色都会解锁“Super”装束。选择这件装束,就可以使用无限Devil Trigger了。

Dante Must Die”虽然难度很高,但是可以获得大量红魔魂石,这些红魂可以直接用来复活也可以用来买金魔魂石(也是用来复活的)。

需要注意的是:开启无限Devil Trigger后,你的评价会下跌80%,想打出S评价是不可能的,自然一些奖杯/成就也解锁不了。