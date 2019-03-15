微信好物圈怎么开通 微信好物圈开通方法介绍

2019-03-16 13:35:55 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

微信app好物圈怎么开通?小伙伴们一定很好奇吧，下面小编为大家带来了微信app好物圈开通方法教程，一起来看看吧!

微信好物圈怎么开通?

在微信里你可以接触到很多购物的小程序，为了方便大家管理这些小程序，微信为大家推出了好物圈。

微信app好物圈开通方法教程

若是想要开通“微信”里的好物圈功能，大家就得先保证当前微信属于内测版本，然后点击下方的“发现”分类，从列表当中选择“小程序”功能，通过搜索“好物圈”关键词找到这项功能。

如此一来，点击即可开通进入“好物圈”的小程序了，这时它会导入微信小程序里的所有购物订单信息，方便大家进行管理，感兴趣的朋友按照以上方法设置就行了!