抖音青少年模式忘了密码解决办法 抖音青少年模式密码重置方法

2019-03-16 13:33:56 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

为了控制自己的孩子玩手机，很多网友开启了抖音的青少年模式，当然也有很多粗心的家长会忘记青少年模式忘了密码，那么这个要怎么办呢?下面就让小编带着大家一起了解一下!

抖音青少年模式忘了密码解决办法：

重置密码是最根本也是唯一的解决办法!!!

抖音青少年模式密码重置方法：

1、其实重置密码的方法并不复杂，大家需要先进入抖音个人中心点击右上角按钮，然后从出现的列表里选择“设置”功能：

2、从设置列表里找到“青少年模式”后，进入其中选择“更改密码”选项，从而找回自己忘记的密码：

3、大家需要编辑标题为“抖音号+重置密码”的邮件，上传手持身份证照片以及“仅用于抖音密码重置”的照片，然后发送到指定邮箱，就可以重置密码了：