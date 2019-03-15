海贼王世界探索者进不去怎么回事 海贼王世界探索者进不去解决方法

海贼王世界探索者打不开怎么办?不少玩家朋友们在进入游戏的时候会出现运行出错或安装失败的问题，下面我们就来分享下海贼王世界探索者进不去解决方法，希望对出现此类问题的玩家们有所参考和帮助。
海贼王世界探索者进不去解决方法
1.下载dx11驱动，电脑什么版本就下什么版本，是win10就下win10版，win7就选择win7。
2.路径设置都为英文，减少文件夹字符，以免报错。
3.检查电脑的防火墙是不是把游戏访问权限禁止删除了或验证文件内容完整性在解压游戏。
4.安装游戏必备组件(系统运行库)所有游戏运行都需要系统组件支持
5.双显卡电脑，设置使用独显运行游戏。
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