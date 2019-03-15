连信聊天文件如何删除 连信聊天文件删除方法

2019-03-16 13:29:02 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

连信聊天文件怎么删?怎么才能彻底删除自己在连信里发出去的聊天文件?下面小编为大家带来了连信聊天文件删除方法教程，有需要的小伙伴们一起来看看吧!

连信聊天文件删除方法教程

1、其实删除聊天文件的方法并不复杂，大家需要先点击打开“连信”的聊天群界面，然后选择右上角的按钮进入聊天信息页面：

2、而通过聊天信息界面，用户们就可以找到“聊天文件”功能，其中保存着大家发布在该群里的所有临时文件：

3、只要进入其中勾选需要删除的聊天文件，然后点击页面底端的垃圾箱按钮(如下所示)：