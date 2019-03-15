《人类黎明》动物怎么狩猎驯化 动物狩猎驯化方法介绍

2019-03-16 13:27:51 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

人类黎明动物怎么狩猎驯化？很多玩家都苦恼这个问题，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了动物狩猎驯化方法介绍，希望能够帮助到大家。

狩猎最好是手动操作，挑几个带了家伙，最好是弓箭的居民。找到猎物位置，双击右键让小人消耗体力跑过去，快接近了点狩猎，集火打一只(会保护幼崽的就先杀一只幼崽引成年的仇恨)。

《人类黎明》动物狩猎驯化方法介绍

最好手动让AI把身上背包捡满再手动双击跑回去，可以极大程度减少时间，不然追着满世界跑还打不死。

集火一只一只秒杀，不用追很紧，因为猎物跑的很快你也追不上。

等猎物停下了再点慢慢摸过去集火秒，猎物跑的快的话能遛你大半个地图，逼到水里更好打，但是不好取肉。

狗不需要吃也不需要住。

解锁科技后，抓捕狼幼崽驯化成狗。看家猛，永远冲在最前面。

盘羊幼崽驯化为绵羊，可以制羊毛做毛衣。

野山羊幼崽驯化为山羊，可以挤奶。

家猪宰了有肉和皮。

牛可以挤奶，宰了有肉和皮。

马和驴只能拉车不能骑，不过采集资源效率很高。

人和动物的比例控制在3:2比较好，动物要占地方，吃干草，你后期建筑物也需要干草，两者冲突很严重。

而且干草只有秋天能收到，如果你把干草都给动物了，那你就什么都建不成了。