《DNF》3.7版本冰结刷图技能如何加点 冰结刷图技能加点推荐一览

DNF3.7的大版本更新相信各位都知道了，那么这次技能也是大改，让所有的职业也是有了一个极大的变化，今天91小编给大家带来了冰结刷图技能加点推荐一览，希望能够帮助到大家。
技能加点图
寒冰连枪
这个技能现在还有人点吗?在95版本SP严重不足的情况下，1级都每点，所以攻击力增加8.5%也没啥用。
破冰飞刃
冰花搬砖党的福音，攻击力增加了10%，然而打团只建议点一级清小怪或者打连击。
冰魄锤击
干净利落的输出技能，连按还能做到秒放，还可以进行柔化使用，本次平衡增加了7%的攻击力，对于输出技能来说有一点加强都是加强了。
冰雪风暴
大范围的输出技能，在超时空的中遇到大型怪物的时候，贴脸释放可以让它受到2个水柱的伤害，而这一次也很给面子的增加了16%的攻击力。
千旋冰轮破
以前就是觉得冰洁的这个一觉看起来特别帅所以选择了玩他，这一次改版后提升了7.3%的技能攻击力。
冰凌破
虽然提升了11.4%的攻击力，但是百分比较低，一般都是点1级用来打连击或者打僵直效果。
千里冰封
因为技能范围大，还能脱手，目前主流加点建议点满，改版增加了9.4%的攻击力。
碎冰破
这个技能有段伤害，所以改版也是分别提升这两段技能伤害，碎片的攻击流量提升11.3%，冲击波是10.9%。伤害非常高，必满的技能。
极冰领域
原来范围大小吃技能等级，每级提升10%，这一次改版直接删除了随技能等级提升范围的效果，改为100%的技能范围大小，改版后的范围很大并且还增加了17.5%的技能攻击力。
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