趣推怎么添加视频字幕 趣推添加视频字幕的步骤一览图

2019-03-16 13:13:53 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

趣推怎么制作字幕?还不知道方法的玩家们，下面小编就为大家带来制作视频字幕教程，接着往下看吧。

趣推添加视频字幕的步骤：

1、其实给视频添加字幕的方法并不复杂，大家需要先点击主页右上角的按钮，从出现的列表里选择“剪辑视频”功能，导入视频素材进行编辑。

2、剪辑视频打开编辑界面之后，大家就可以选择下方的“贴纸”功能，从而选择不同的模板来制作字幕。

3、而且在制作字幕的时候，大家还能够切换不同的字体类型、字体颜色，让字幕和视频更好的结合到一起，感兴趣的朋友都可以试一试!

以上就是趣推制作视频字幕方法介绍全部内容，更多精彩请关注91网。