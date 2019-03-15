剑网3酷炫奇趣坐骑龙豨如何获得 剑网3酷炫奇趣坐骑龙豨获取攻略一览

2019-03-16 13:08:41 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

剑网3的一款3D武侠角色扮演游戏，在剑网三中很多玩家对于酷炫奇趣坐骑龙豨该怎么获取并不是很清楚，那么酷炫奇趣坐骑龙豨究竟该如何获得呢?接下来就请大家跟小编一起来看一下这方面的内容吧!

剑网3酷炫奇趣坐骑龙豨怎么获得

侠士们于3月参与充消活动，可根据充消金额获得腰部挂件“紫棠蝶鸢”、背部挂件“玉笛飞声”，腰部挂件“弦月化玦”、背部挂件“浮生绘扇”奖励，第五档奉送酷炫奇趣坐骑“龙豨”!相传昆吾之山，有兽焉，其状如彘，赤若丹火，音如号角，名曰龙豨。

得此兽，则战无不胜。传闻此兽为突厥白眉可汗所得。天宝三载秋，后突厥大乱，白眉继位，朔方节度使王忠嗣趁乱出击，击败后突厥十一部，并得此兽。后，王忠嗣被李林甫陷害至死，此兽亦流落江湖。

5档充消持续时间：2019年3月18日维护后—2019年4月18日维护前

早春充消奖励如下：

60元/180元：腰部挂件“紫棠蝶鸢”或“弦月化玦”二选一;

120元/240元：背部挂件“玉笛飞声”或“浮生绘扇”二选一;

300元：酷炫奇趣坐骑“龙豨”。

侠士于3月18日7点-3月21日7点期间进行消费，还将享受1.5倍积分回馈哦!

与此同时，第四届《剑网3》第二周海选赛将于今天中午12点正式开启，新的一周将会有怎样趣事发生，又将会有哪些黑马队伍杀出重围呢?就让我们拭目以待吧!

以上就是剑网3酷炫奇趣坐骑龙豨的获取方法，希望可以帮助到您!