魔兽世界共时之线任务怎么完成 魔兽世界共时之线获取攻略

2019-03-16 13:07:35 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

在魔兽世界中，一些玩家对于共时之线这个新任务该怎么完成还不是很了解，那么这个任务究竟要如何做呢?接下来我们就一同来了解一下这方面的内容吧!

魔兽世界共时之线任务完成方法

魔兽世界共时之线怎么获取

找导师领任务做下去拿到物品走人。功能是“增加你在8字头版本地图获得的布料数量”。有玩家会问，提到的时间裂隙是怎么回事?

其实裂隙里全是怪物，击杀后获得布料，一句话，裂隙中的怪物专为送布料而生!不过貌似现在的布料并不怎么值钱，更多都是用来做包。

Notice：有玩家问，这几天看到好多人制作了415的专业制品，但图纸的获取途径查询好久也每个所以然……

wow8.15裁缝共时之线任务

这里要说的是415图纸是自动领悟的，当玩家制作出385的专业制品后，系统会让你自动领悟下一阶段制品，就是这样。

Notice：所需物品来自地下城获取，部分物品可交易。

以上就是魔兽世界共时之线任务的完成方法，希望可以帮助到您!