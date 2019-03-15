炉石传说暗影崛起卡牌介绍 新英雄拉祖尔女士表情包演示

2019-03-16 13:03:30 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

炉石传说暗影崛起新版本内容介绍?这是2019的新版本，大多数玩家可能还不了解，今天小编就和大家分享一下炉石传说暗影崛起卡牌介绍，希望看完以后对你有所帮助。

炉石传说暗影崛起卡牌介绍

新卡数量 ：135张。

上线时间：2019年4月10日

单人冒险模式上线时间：2019年5月

免费卡牌包：在3月25日至4月1日期间登录游戏，即可获赠3包卡牌包!(“勇闯安戈洛”，“冰封王座的骑士”以及“狗头人与地下世界”各1包)

新扩展包没有英雄卡。

邪恶职业：战士、盗贼、术士、萨满、牧师。

正义职业：骑士、法师、猎人、德鲁伊。

反派(怪盗军团)

战士 - 砰砰博士

盗贼 - 狗头人国王

术士 - 拉法姆(黄金猿?)

萨满 - 哈加沙

牧师 - 拉祖尔

正派?

骑士 -

法师 -

猎人 -

德鲁伊 -

新的衍生卡：跟班

哪个坏蛋会没有一帮可以随意支配的跟班呢?作为一名正在受训的未来之星，你也将拥有自己的跟班，它们是一些拥有邪恶战吼的1/1随从。

怪盗军团的卡牌会将跟班牌置入你的手牌，他们都是1/1的战吼随从牌，虽然看起来弱不禁风，但实际登场之时会带来意想不到的强大效果。

在这一年当中，会在各个每个系列中添加更多的跟班。

新的法术牌：阴谋

阴谋牌在手牌中持有的回合越多，效果便会越强。这便是犯罪的三大要诀：谋划、耐心和恐惧!在你的回合结束时升级，每回合+1，无上限。

阴谋牌是强大的法术牌，并且在你手中的时间越长，效果就越强大。要筹划一个像样的阴谋可得耗费不少时间，不过它的效果会让你感觉，一切都是值得的!

(战士、盗贼、术士、萨满、牧师，每个职业一张阴谋牌)

回望

怪盗军团的每位成员都将以他们独特的风格，回望各自初次登场的扩展包。

熟悉的机制，这些在之前的扩展包中露面的邪恶反派还藏了一手老把戏，而且会把它们重新带回《炉石传说》。你还记得“上古之神的低语”中那些禁忌的魔法吗……

(战士、盗贼、术士、萨满、牧师，每个职业一张，每个反派boss各一张，对应的是他们首次出现的扩展包版本)

新的关键词：双生法术

法术乃天赐，施放有两次!当你施放一个双生法术时，该法术的复制将被置入你的手牌(不再拥有双生法术的关键词)。(旧卡类似机制：增生手臂)

双生法术在使用之后会在你的手牌中生成一张该法术牌的复制，你可以在合适的时机再次使用。扭转战局，再来一次!

(骑士、法师、猎人、德鲁伊，各2张)

新卡

双生法术

衍生卡：跟班

演示：

新英雄“拉祖尔女士”表情包演示：[https://www.bilibili.com/video/av46303476]

卡背：

预购：

[https://shop.battlenet.com.cn/zh-cn/product/hearthstone-rise-of-shadows]

以上就是小编为您带来的炉石传说暗影崛起卡牌介绍全部内容，希望对你有所帮助。