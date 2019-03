全境封锁2组队掉线解决方法 组队掉线问题解决方法分享

2019-03-16 12:53:49 来源:91单机游戏 编辑:﹍ɑ。群℡

全境封锁2是一款第三人称射击+角色扮演游戏,全境封锁2组队掉线怎么办?不少玩家发现只要一和朋友就会掉线,今天小编就和大家分享一下全境封锁2组队掉线解决方法,希望看完以后对你有所帮助,快来看看吧。

全境封锁2组队掉线解决方法

《全境封锁2》中很多玩家都发现自己玩的时候什么事都没有,一旦和朋友组队就会掉线,这个问题困扰了许多的玩家,那么这个问题怎么解决呢?今天小编就给大家带来组队掉线问题解决方法,一起来看看吧。

组队掉线问题解决方法分享:

根据各种情况总结,只要在副本中不适用无人机就不会掉线。

进入副本输入以下文字即可。

不要用无人机,会掉线!

Don't use UAVs, they will drop!

無人機を使わずに落ちてしまう!

以上就是小编为您带来的全境封锁2组队掉线解决方法全部内容,希望对你有所帮助。