ColorOS6见面会直播地址 ColorOS6见面会直播观看地址

2019-03-16 12:50:22 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

ColorOS6见面会与2019年3月17日在中国成都召开，届时会为大家带来以智美无边界为主题的见面会，各位喜欢ColorOS系统的OPPO手机用户想要观看这场见面会吗?下面小编为大家分享了ColorOS6见面会直播观看地址，一起来看看吧。

ColorOS6见面会

开始时间：2019年3月17日 14:30

直播地址

官方直播：https://activity.coloros.com/livecoloros6/coloros6_live_pre.html

哔哩哔哩直播：https://live.bilibili.com/21295442?from=search&seid=9717632588619526619

ColorOS 6基于“无边界美学，探索极致全面屏体验”的设计理念，界面摒弃大量分割线，用空白构筑空间。利用严格规律的布白艺术，打造清晰的界面层次感。减少信息密度，舒缓信息焦虑。

ColorOS 6继承了OPPO手机内外合一的设计理念，将“智能无边界”进行得更加彻底，选择美学与交互的重构作为重要突破点，无边界、渐变色与OPPO手机实现软硬融合，加上AI技术的融合，将给用户带来极致的体验。OPPO副总裁沈义人曾在微博提到ColorOS 6不论是视觉的色彩图像，还是交互的动画体验，全都简洁干净，一点不拖泥带水。用在OPPO全新的Reno新机上将带来焕然一新的感觉。