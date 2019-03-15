ColorOS 6见面会什么时候开始 ColorOS 6见面会开始时间

2019-03-16 12:48:57 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

ColorOS 6见面会几点开始?ColorOS 6智美无边界见面会直播在哪看?ColorOS 6.0系统在3月17日的及那面会上将正式亮相，各位喜欢用这个系统的用户知道见面会什么时候开始吗?不能去现场那在哪可以看呢?下面小编为大家分享了ColorOS 6见面会开始时间和观看地址。

ColorOS 6见面会几点开始?ColorOS 6智美无边界见面会直播在哪看?

ColorOS 6见面会开始时间：2019年3月17日14:30

ColorOS 6见面会在2019年3月17日下午两点半正式开始，ColorOS 6.0系统以智美无边界为主题。

2018年11月22日，OPPO正式宣布了ColorOS 6.0系统。在ColorOS 6.0系统上，OPPO基于全面屏提出无边界的美学理念，大量使用了布白的手法创建界面空间层次，在6.0的设计中，页面的信息密度减少，更有呼吸感。OPPO表示，虽然界面做了诸多简化，但层级关系并没有因此而错乱，反而变得更加有序。

新的LOGO没有了图案，完全由字母组成，字体更加好看，显得更加圆润简洁，与ColorOS 6本身所倡导的“无边界”设计理念以及轻量淡雅的色彩风格还挺搭调的。而且前边的C与O两个字母，又构成一个近似无穷大“∞”的数学符号，更是一眼就彰显着“无边界”的理念。

其实ColorOS 6我在R15梦境版上已经用了很长时间了，整个色调非常清爽，

操作逻辑也更加舒服，个人非常喜欢。不过，从现在拿到的资料来看，ColorOS明显的变化不仅仅是看得见的，内在的功能也有很多升级，等发布之后再细说吧。