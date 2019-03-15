华为P30和华为P30 Pro配置怎么样 华为P30 Pro配置参数

2019-03-16 12:45:31 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

华为将在3月26日召开华为P30手机发布会，届时会有华为P30和华为P30 Pro正式发布，近期也爆出了这两款手机的配置参数，大家想要了解吗?下面小编就为大家分享华为P30和华为P30 Pro配置参数信息，一起来看看吧。

华为P30配置参数

华为P30搭载6.1英寸OLED显示屏，同样珍珠屏设计，分辨率为2340x1080。该主摄像头为4000万像素，但没有光学防抖;广角镜头为1600万像素，第三颗镜头为800万像素。

该机6GB+128GB配置起步，处理器平台与P30 Pro相同。P30配备3650mAh电池，同样预装安卓9 Pie系统。

华为P30 Pro配置参数

华为P30 Pro搭载6.47英寸OLED曲面显示屏，珍珠屏设计，分辨率为2340x1080。P30 Pro标配8GB内存，存储空间有128GB、256GB、512GB可选。P30 Pro和P30均搭载麒麟980移动平台，基于台积电7nm工艺。

这款新手机的摄像头参数可能是最让人关心的。华为P30 Pro搭载后置三摄，主摄像头为4000万像素，可能具备光学防抖，具有f/1.6大光圈;该机还有一个2000万像素广角镜头、f/2.2光圈;第三颗镜头是800万像素长焦镜头，光圈为f/3.4。

华为P30 Pro的一个重点功能是其潜望结构镜头，可以实现相当于135mm的焦距;该机至少可以支持7.8倍光学变焦，结合主传感器采集的软件和数据，华为P30 Pro可以实现10倍混合变焦。P30 Pro背部第四颗镜头是ToF传感器，可以捕捉物体的3D信息等数据。

其他方面，华为P30 Pro支持4200mAh大容量电池，支持40W快充，支持安卓9 Pie，具备IP68防护。