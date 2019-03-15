iOS13系统什么时候上市 iOS13系统发布时间

2019-03-16 12:37:17 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

iOS13系统什么时候发布?很多苹果手机的用户都希望系统快点更新，想要使用iOS13系统，但是不知道iOS13系统什么时候才会正式上线，下面小编为大家带来了iOS13系统发布时间，各位感兴趣的小伙伴一起来看看吧。

iOS13系统发布时间

苹果公司已宣布其2019年全球开发者大会的日期：6月3日至7日(美国当地时间，北京时间6月4日至8日)。在今年的WWDC上，新版本的iOS、macOS、tvOS和watchOS等将迎来大版本升级。WWDC19的主题是“Write code.Blow Minds.”地点还是在加利福尼亚州圣何塞的McEnery Convention中心。

外媒The Verge表示，今年，很多重点将放在iOS 13上，苹果希望能够为iPad和iPhone的核心用户界面带来更激进的变化。有传言称苹果公司一直在努力改进其“Springboard”用户界面，并且这项工作将在今年展开。

此外，iOS还有许多其他改进，特别是iPad Pro(2018)拥有功能强大的硬件，却受到软件限制而缺失许多很实用的功能，比如缺乏多用户支持以及对外部USB设备的过度限制。

但是，WWDC19最让人期待的还是苹果打算如何通过允许iPad(也许是iPhone)应用程序进入Mac而将iOS和macOS更紧密地结合在一起。这项工作已经从macOS Mojave开始，但仅限于几个Apple应用程序。今年，我们预计苹果公司将向更多开发者开放。

其他方面，苹果公司也一直在不断改进其基于手机的增强现实软件，我们很可能也会在6月份看到更多消息。并且，随着5G网络的建设，VR/AR等技术大有复苏的现像。

目前，WWDC19注册已经开始，像往常一样，Apple通过“随机选择”提供门票。注册将于3月20日下午5点/美国东部时间晚上8点结束。门票价格为1599美元。苹果表示今年将提供多达350种奖学金。