海贼王世界探索者闪退如何解决 海贼王世界探索者闪退解决方法介绍

2019-03-16 12:32:11 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

海贼王世界探索者闪退怎么办?不少玩家朋友们在进入游戏后会出现各种闪退或跳出的问题，下面我们就来分享下海贼王世界探索者闪退解决方法，希望对出现此类情况的玩家们有所参考和帮助。

海贼王世界探索者闪退解决方法

1.运行启动程序使用管理员模式试试。

2.如果是有双卡的玩家需要把集显关掉，设置为独显开机这样进入游戏就不会出现黑屏和闪退现象。

3.目录不要有特殊符号或文件名过长。

4.使用WIN解压游戏文件。(解压前最好关闭杀毒软件以免误删游戏文件)

5.使用管家等工具，把系统缺失的补丁等游戏必备组件装上。