dnf渔人之海的女儿活动新手怎么玩 渔人之海的女儿活动玩法攻略

2019-03-16 12:30:28 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

dnf是一款动作类游戏，dnf渔人之海的女儿活动怎么玩?不少新手玩家朋友们可能对于这次活动的一些玩法要点不是很熟悉，下面我们就来分享一下dnf渔人之海的女儿活动玩法攻略，希望对各位新手玩家朋友们有所参考和帮助。

dnf渔人之海的女儿活动玩法攻略

每日挑战次数不限，但仅限初次挑战成功获得海洋之珠，海洋之珠每日上限13个

获得的海洋之珠可在梦中的人鱼罐NPC商店换取奖励

开始挑战商店内奖励展示如下

当累计18天小游戏挑战成功后，可开启无限模式每次通关无尽模式可获得另一种材料：华丽人鱼的妄想

可用此材料在梦中的人鱼罐NPC的无尽模式商店换取奖励

无限模式商店奖励如下

点击NPC梦中人鱼罐，进入梦幻海洋区域参与游戏

之后会进入海洋区域，点击右侧开始

之后会弹出小游戏界面，点击立即开始

开始后会正式进入游戏界面,人鱼会自动向上跳，控制左右即可，当人鱼落下没有踩到板子或者从左侧右侧掉出游戏区域即为挑战失败

注意，偶尔会出现左右操作相反的情况哦~请及时调整位置!