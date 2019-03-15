dnf梦中的人鱼罐NPC位置介绍 梦中的人鱼罐NPC作用介绍

2019-03-16 12:29:12 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

dnf是一款动作类游戏，dnf梦中的人鱼罐在哪?不少新手玩家朋友们可能不知道游戏中梦中的人鱼罐这个NPC有什么作用以及具体位置，下面我们就来看一看dnf梦中的人鱼罐NPC位置介绍以及功能作用，希望对各位有所参考。

dnf梦中的人鱼罐NPC位置介绍

1.活动NPC将出现在赛丽亚房间中。

2.参与活动获得的海洋之珠可在梦中的人鱼罐NPC商店换取奖励