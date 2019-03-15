dnf巅峰的挑战活动内容介绍 dnf巅峰的挑战黑钻礼包领取地址

为各位玩家朋友们带来dnf巅峰的挑战活动地址2019，参与到这次dnf巅峰的挑战黑钻礼包领取地址的玩家朋友们将可以领取到各种福利道具和黑钻深渊票，下面我们就来看一看dnf巅峰的挑战活动吧。
1. 2019年3月15日后首次创建DNF的角色玩家即可领取一份新手礼包+热爱徽章。
2. 2019年3月1日后未登录&角色等级大于40级可领取一份回归礼包+热爱徽章。
3. 以上两种类型礼包均单Q限各领取一次。消耗热爱徽章可用于获取更多奖励。
4. 活动期间在本页面开通腾讯视频VIP一个月，可获得对应礼包1份，单Q限10次。
【1】活动一新手礼包和回归礼包一份，参与即可获得，最新11月活动已经上线。
【2】活动二消耗星星兑换各种奖励道具。
【3】活动三在线累积时间获得星星兑换道具抽取深渊票和会员。
【4】活动四免费领取星星兑换奖励道具大礼，5月在线送礼包，疲劳药、三倍药、契约、番薯，签到10天送30天黑钻
活动规则：
活动时间：2018年12月15日-2019年1月15日
活动期间，2018年6月17日以后未登录40级以上的玩家可以在本活动页领取回归礼包一份，单Q限领1次
活动期间，下载QQ浏览器或登录浏览器打开本页面领取一份专属礼包;连续使用QQ浏览器3天，可额外领取礼包一份，单Q各限1次
活动期间，每天在线30分钟以上可以开启一次宝箱，可随机获得以下展示礼品，连续抽奖6天可以开启终极宝箱
中奖Q币、实物奖品会在活动结束后10个工作日内发放，请认真填写中奖信息以免延误奖品发放
在连续推出DPL联赛、1118勇士打团日等重磅内容后，玩家翘首以盼的2018 DNF嘉年华也将于11月24日在上海万国体育中心盛大启幕。本次嘉年华引入X键概念，锁定战斗主题，借助11月18日勇士打团日的无限可能性，带来最盛大的DNF年度文化盛宴。嘉年华预告页面现已正式上线，湛蓝星空的主背景下，糅合了DNF中X键的多重含义，既新颖又时尚。此次嘉年华将释放诸多惊喜内容，为玩家呈现一场多元素融合的盛会。
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天猫信用购怎么开通呢?相信很多淘宝的用户都看到了新出来的信用够，那么这个功能怎么开通呢?下面就给大家介绍一下。天猫信用购开通方法?以后在天猫买新品不用有顾虑了。3月15日，天猫联合芝麻信用宣布向全行业开放“信用购”，芝麻分650分及以上用户可先试用7天，满意后再付款，所有天猫商家均可接入这一新能力。
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目录是很多网友在看小说都必须要知道的，因为根据目录就可以大概了解小说情节，那么七猫小说怎么看目录呢?下面就让小编告诉你吧!七猫小说查看目录教程：1、任意选择一款小说，在小说的简介下方就可以直接查看目录了：2、进入阅读小说内容的时候，点击一下屏幕，然后在左下角就可以看到目录了：
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