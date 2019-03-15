cf全新外服活动礼包领取地址 cf全新外服活动礼包一览

2019-03-16 12:23:29 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

为各位玩家朋友们带来cf全新外服活动礼包领取地址2019，参与到这次cf全新永久活动礼包领取地址的玩家们将可以获得各种人物和武器奖励道具，下面我们就来看一看cf全新永久活动吧，大家可别错过了。

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1.3月16日~4月5日，游戏一局，可任选3件领取,每逢周末可额外领取2件。周末每日最多可领取5件，游戏期间最多可选取10件

2.板块时间：3月16日~4月5日玩家游戏一局，达到累计天数，即可领取相应的礼包。单Q限1。

3.好友领取你的礼包即为成功分享，自己不能领取自己的分享哦(注：您的好友会随机获得其中几个道具。)

4.玩家预约后，当天游戏1局即可抽取1件道具，每天可抽奖1次，最多可抽6次(3月18日开启)

5.活动期间，用户每点亮一个特权图标，即可获得一次玩“幸运大抽奖”的机会