抖音视频滚动歌词怎么制作 抖音视频滚动歌词制作教程一览

2019-03-15 17:36:26 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

抖音视频滚动歌词怎么制作?很多小伙伴们都还不知道，下面小编为大家整理了抖音视频滚动歌词制作方法教程，一起来看看吧。

抖音视频滚动歌词怎么制作

1、倘若想要设置“滚动歌词”的特效，大家就得先打开手机音乐播放器，比如“酷狗音乐”，使用录屏软件将其中的歌词画面录制下来。

2、然后需要借助第三方编辑工具，比如“videoleap”来继续下一步编辑，导入视频素材选择底端的“混合器”功能。

3、紧接着导入自己手机本地录制的歌词视频，点击底部的“混合”按钮去除视频的背景色，将滚动歌词和视频结合到一起。

4、最后再来选择“镜面”功能，将上下两侧红色的线往中间缩小，让当前画面只显示一句歌词，这样一来在视频播放的时候，字幕也就会跟着滚动了!

以上就是小编为大家带来的抖音视频滚动歌词制作方法教程全部内容!有需要的小伙伴们千万不要错过哦!