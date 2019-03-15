抖音拍照出现聊天记录特效怎么制作 抖音拍照出现聊天记录特效制作教程

抖音拍照出现聊天记录的特效怎么制作?还不是方法的玩家们，下面小编就为大家带来制作方法介绍，接着往下看吧。
抖音拍照出现聊天记录的特效怎么弄?
1、首先我们需要下载一款叫做“Faceu激萌手机版”的手机软件哦! 2、点击打开激萌，点击贴纸最新中的“我爱你”。
3、这样就可以做手势进行拍摄了!
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