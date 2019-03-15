如何取消iPhone自动扣费 取消iPhone自动扣费图文教程

2019-03-15 17:31:35 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

自动续订是 App Store 的一项功能，出发点是为了简化用户的订阅操作——不过，对于不清楚原理的小伙伴来说，自动续订也有可能造成困扰。那如何取消iPhone自动扣费?还不清楚的小伙伴们，现在小编就来教教大家吧。

视频教程

图文教程

1、在你的【设置】——顶端的【Apple ID信息头像那里】点开——【itunes 与AppStore】

2、点击【Apple ID】——有一个弹窗——点开【查看 Apple ID】

3、 在选项中找到【订阅项目】进入服务订阅管理页面，每个订阅服务都有详细说明。可以更改服务或取消订阅。

注意：有些应用会提供免费的试用，试用续订期没有取消的也有可能造成扣费。到期后可以取消续订。可以时常留意邮件，短信等相关信息及时退订以避免损失。