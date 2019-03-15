怎么使用iPhone刷卡过地铁 iPhone刷卡过地铁视频教程

2019-03-15 17:27:20 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

以前我们都是使用公交卡或买票来搭乘公交卡或地铁的。所以我们出门的时候是需要必备公交卡或零钱的。有时候零钱也不好找到，而且携带公交卡也是比较的麻烦。那怎么使用iPhone刷卡过地铁?还不清楚的小伙伴们，现在小编就来教教大家吧。

视频教程

图文教程

1、点击“钱包”

2、选择添加信用卡、借记卡或交通卡

3、选择卡片类型：选择上海交通卡或北京一卡通

4、选择金额：可以直接开卡或选择从现有卡片转出余额

5、从现有卡片转出金额成功后可以使用了

6、除此之外还可以设置刷卡方式：连按两次主屏幕按钮，还可以设置余额不足提醒。