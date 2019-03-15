天猫怎么开通信用购 天猫信用购开通教程一览

2019-03-15 17:23:16 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

天猫信用购怎么开通呢?相信很多淘宝的用户都看到了新出来的信用够，那么这个功能怎么开通呢?下面就给大家介绍一下。

天猫信用购开通方法?

以后在天猫买新品不用有顾虑了。3月15日，天猫联合芝麻信用宣布向全行业开放“信用购”，芝麻分650分及以上用户可先试用7天，满意后再付款，所有天猫商家均可接入这一新能力。

用信用购买东西很简单，上手淘搜索“天猫信用购”页面或者芝麻信用，然后进入商品页面选择信用购买方式，并进行信用授权就可以购买商品进行试用了，最后在7天的体验期结束时来决定购买还是退货。

目前，信用购已覆盖天猫近5万件商品，包含手机、3c数码、家电、乐器、服饰、汽车、家居、美妆及快消等主营品类。苏宁易购、美的、荣耀、OPPO、vivo、三星、惠普、科沃斯、老板电器等品牌在天猫针对部分商品开通部信用购。

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