七猫小说目录怎么查看 七猫小说查看目录教程一览

2019-03-15 17:15:02 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

目录是很多网友在看小说都必须要知道的，因为根据目录就可以大概了解小说情节，那么七猫小说怎么看目录呢?下面就让小编告诉你吧!

七猫小说查看目录教程：

1、任意选择一款小说，在小说的简介下方就可以直接查看目录了：

2、进入阅读小说内容的时候，点击一下屏幕，然后在左下角就可以看到目录了：