鬼泣5第九章魂石碎片在哪 M9蓝魂碎片位置介绍

鬼泣5游戏中蓝魂碎片是玩家们都在收集的游戏道具，很多小伙伴不知道鬼泣5第九章的M9蓝魂碎片怎么获得，下面小编为大家分享一下鬼泣5第九章魂石碎片的获取攻略，一起来看看！
在动作游戏《鬼泣5》中，第九章“创世纪”中，玩家要控制V收集3个蓝碎片和1个紫碎片，下面带来的是第九章魂石碎片的位置介绍。
本章收集：紫色魔魂碎片#3
本章收集：蓝色魔魂碎片#16，#17，#18
本章隐秘关卡：#6
收集：蓝色魔魂碎片#16
在一处开阔地带，你会遇到本关中第一个恶魔骑士。
击败骑士和喽啰们。
继续前进，再跳下平台前先往左看。
可以发现一个被树根封住的门，里面的蓝魂依稀可见。
在门口召唤巨兽就能打碎树根开门，让你获得收集。
本章隐秘关卡：#6
和上一个收集同一位置。
跳上外围的平台，可以看到红色光柱。
在光柱位置面对背后大门调整视角开启秘密任务。
本任务要求你20秒内消灭全部恶魔。
魔物不多，但是时间很少，对伤害要求很高。
一般来说最好有8个魔人槽，召唤巨兽再增强你的两只魔宠。
上去以最快的速度输出才能完成目标。
收集：蓝色魔魂碎片#17
完成隐秘关卡#6后获得本收集。
收集：紫色魔魂碎片#3
进入墓穴后，在有破洞的地方跳进下一层。
你会看到右侧有通往外面的门。
左侧笔者圈住的位置有一扇木门。
站到木门位置召唤巨兽。
它会击碎木门让你进去。
击败敌人后你会看到紫魂碎片。
收集：蓝色魔魂碎片#18
接着上一处紫魂的收集，回到之前的房间往室外看。
可以看到对面有一些小平台，跳上这些平台往上走。
你在顶部可以看到蓝魂碎片收集。
以上就是鬼泣5第九章魂石碎片在哪介绍，希望以上介绍能帮助玩家收集到第9关的蓝魂碎片！
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