鬼泣5第九章魂石碎片在哪 M9蓝魂碎片位置介绍

2019-03-15 16:56:32 来源：91单机游戏 编辑：NO

鬼泣5游戏中蓝魂碎片是玩家们都在收集的游戏道具，很多小伙伴不知道鬼泣5第九章的M9蓝魂碎片怎么获得，下面小编为大家分享一下鬼泣5第九章魂石碎片的获取攻略，一起来看看！

在动作游戏《鬼泣5》中，第九章“创世纪”中，玩家要控制V收集3个蓝碎片和1个紫碎片，下面带来的是第九章魂石碎片的位置介绍。

本章收集：紫色魔魂碎片#3

本章收集：蓝色魔魂碎片#16，#17，#18

本章隐秘关卡：#6

收集：蓝色魔魂碎片#16

在一处开阔地带，你会遇到本关中第一个恶魔骑士。

击败骑士和喽啰们。

继续前进，再跳下平台前先往左看。

可以发现一个被树根封住的门，里面的蓝魂依稀可见。

在门口召唤巨兽就能打碎树根开门，让你获得收集。

本章隐秘关卡：#6

和上一个收集同一位置。

跳上外围的平台，可以看到红色光柱。

在光柱位置面对背后大门调整视角开启秘密任务。

本任务要求你20秒内消灭全部恶魔。

魔物不多，但是时间很少，对伤害要求很高。

一般来说最好有8个魔人槽，召唤巨兽再增强你的两只魔宠。

上去以最快的速度输出才能完成目标。

收集：蓝色魔魂碎片#17

完成隐秘关卡#6后获得本收集。

收集：紫色魔魂碎片#3

进入墓穴后，在有破洞的地方跳进下一层。

你会看到右侧有通往外面的门。

左侧笔者圈住的位置有一扇木门。

站到木门位置召唤巨兽。

它会击碎木门让你进去。

击败敌人后你会看到紫魂碎片。

收集：蓝色魔魂碎片#18

接着上一处紫魂的收集，回到之前的房间往室外看。

可以看到对面有一些小平台，跳上这些平台往上走。

你在顶部可以看到蓝魂碎片收集。

以上就是鬼泣5第九章魂石碎片在哪介绍，希望以上介绍能帮助玩家收集到第9关的蓝魂碎片！