全境封锁2无人机自动爆炸的BUG怎么解决 无人机自动爆炸BUG解决方法分享

2019-03-15 16:56:26 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

全境封锁2是一款第三人称射击+角色扮演游戏，全境封锁2全面上线之后更新了一波内容，也修复了一些BUG，不过刚刚修复完BUG就出现了另一个，那就是无人机自动爆炸的BUG，今天小编就给大家带来玩家“锤濂帮帮众”分享的无人机自动爆炸BUG解决方法，一起来看看吧。

无人机自动爆炸BUG解决方法分享

方法一、检查下你身上的武器，有个天赋是击杀重置正在使用技能的CD，这个目前会导致你杀死一个敌人会立刻摧毁你之前放出的任何shd装备。

方法二、如果你没有上面的这种问题，无人机还是自动爆炸那就等官方修复吧。