鬼泣5第一章魂石碎片在 M1蓝魂石碎片获取攻略分享

2019-03-15 16:55:17 来源：91单机游戏 编辑：NO

鬼泣5游戏中蓝魂碎片是玩家们都在收集的游戏道具，很多小伙伴不知道鬼泣5第一章的M1蓝魂碎片怎么获得，下面小编为大家分享一下鬼泣5第一章魂石碎片的获取攻略，一起来看看！

在动作游戏《鬼泣5》中，第一章“尼禄”中共有1个蓝魂碎片可以收集，玩家们可能不知道位置在哪，下面带来的是第一章魂石碎片的位置介绍。

序章无收集

第一章收集

本章收集：蓝色魔魂碎片#1

本章隐秘关卡：无

收集：蓝色魔魂碎片#1

在断桥位置。

看到这个家伙的特写就注意了。

跳下桥先消灭掉恶魔。

可以看到桥墩下红圈位置有魔魂碎片。

以上就是鬼泣5第一章魂石碎片在哪介绍，希望以上介绍能帮助玩家收集到第一关的蓝魂碎片！