鬼泣5第二章魂石碎片怎么获得 M2蓝魂石碎片获取攻略详解

2019-03-15 16:54:23 来源：91单机游戏 编辑：NO

鬼泣5游戏中蓝魂碎片是玩家们都在收集的游戏道具，很多小伙伴不知道鬼泣5第二章的M2蓝魂碎片怎么获得，下面小编为大家分享一下鬼泣5第二章魂石碎片的获取攻略，一起来看看！

在动作游戏《鬼泣5》中，第二章“邪恶之树”中共有3个蓝魂碎片可以收集，玩家们可能不知道位置在哪，下面带来的是第二章魂石碎片的位置介绍。

本章收集：蓝色魔魂结晶#1，#2，#3，#4，#5，#6

本章收集：蓝色魔魂碎片#2，#3，#4

本章隐秘关卡：#1

收集：蓝色魔魂结晶#1

这个算是最容易的收集了，直接摆在妮可的货架上。

用红魔魂石买就行，大不了刷刷刷。

这里还有一个金魔魂出售，只要你不是追求评价，多一条命用用还是不错。

收集：蓝色魔魂碎片#2

当你获得第二个Nidhogg幼体后会出现两个镰刀骷髅。

一定不要马上把他们消灭了。

将他们引到破洞旁的房间(如图)。

让骷髅持镰刀挥击猛砍尼禄。

然后尼禄躲开，让骷髅砍到地面。

此时地面会被砍出一个破洞。

跳下去。

消灭掉敌人后就可以拾取第2块蓝色魔魂碎片了。

跳上去的时候可以借力悬挂着的地板碎片。

收集：蓝色魔魂碎片#3

本收集需要完成隐秘关卡#1

摧毁第二个恶魔树根须后继续前进。

在走廊上时会遇到根须击破墙壁的动画。

进入被毁坏的房间。

可以看到墙上的符文。

这种符文的出现就代表有隐秘关卡。

玩家将尼禄站到笔者所处位置，调整视角让门内门外的符文完全拼合。

拼合好后就会出现秘密任务提示，按E进入。

一号隐秘关卡需要在90秒内消灭所有的恶魔。

战斗难度不大，只要能确保流畅的攻击就行。

天上的恶魔最好拉下来快速解决。

利用射击来衔接你的攻击。

当你完成隐秘关卡#1后，就能获得蓝色魔魂碎片#3。

收集：蓝色魔魂碎片#4

找到第三个Nidhogg幼体后转身。

你可以看到对面的楼房的窗户，窗户右侧有一个破洞(本图被右边的脚手架和建筑遮挡了一部分)。

靠近就看得清楚了。

跳上去进入室内可以获得蓝色魔魂碎片。

如果你之前的碎片也都收集了，此时就能提升1格血量了。

以上就是鬼泣5第二章魂石碎片在哪介绍，希望以上介绍能帮助玩家收集到第2关的蓝魂碎片！