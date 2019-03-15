鬼泣5第三章魂石碎片在哪 M3蓝魂碎片获取方式介绍

2019-03-15 16:53:32 来源：91单机游戏 编辑：NO

鬼泣5游戏中蓝魂碎片是玩家们都在收集的游戏道具，很多小伙伴不知道鬼泣5第三章的M3蓝魂碎片怎么获得，下面小编为大家分享一下鬼泣5第三章魂石碎片的获取攻略，一起来看看！

在动作游戏《鬼泣5》中，第三章“飞翔的猎手”中共有3个蓝魂碎片可以收集，还有秘密任务2，玩家们可能不知道位置在哪，下面带来的是第三章魂石碎片的位置介绍。

本章收集：蓝色魔魂碎片#5，#6，#7

本章隐秘关卡：#2

收集：蓝色魔魂碎片#5

本章第二个浮空平台过后会有短暂的动画让你看到恶魔之树的分枝。

看完动画的，跳上附近的通风系统。

来到更高处的楼顶。

可以看到魔魂碎片就在下方两个通风系统的中间过道藏着。

隐秘关卡：#2

进入紧急通道后在尼禄面前是一个楼梯间。

此时先往下来到底层。

站到门洞内。

往上看可以发现符文进行拼合。

这个秘密任务要求不能让Red Empusa逃掉。

Red Empusa如果不能较快速的杀死就会钻洞逃跑。

你可以以通风管道为制高点，观察周围魔物的刷新。

只要机警一点问题就不大，Overture可以让这个任务更轻松一些。

收集：蓝色魔魂碎片#6

本收集在完成秘密关卡#2后获得。

收集：蓝色魔魂碎片#7

在楼梯间继续往上走，一直向着顶层前进。

你会看到一个断掉的楼梯。

回头跳上上方的平台。

通过骸骨支点继续跳跃穿过顶部的破洞。

收集就在顶部房间里。

以上就是鬼泣5第三章魂石碎片在哪介绍，希望以上介绍能帮助玩家收集到第3关的蓝魂碎片！