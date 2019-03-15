鬼泣5第四章魂石碎片在哪 M4蓝魂碎片获取攻略分享

2019-03-15 16:52:28 来源：91单机游戏 编辑：NO

鬼泣5游戏中蓝魂碎片是玩家们都在收集的游戏道具，很多小伙伴不知道鬼泣5第四章的M4蓝魂碎片怎么获得，下面小编为大家分享一下鬼泣5第四章魂石碎片的获取攻略，一起来看看！

在动作游戏《鬼泣5》中，第四章“V”中，玩家可以控制新角色V拿3个蓝魂碎片，玩家们可能不知道位置在哪，下面带来的是第四章魂石碎片的位置介绍。

本章收集：紫色魔魂结晶#1，#2，#3，#4，#5

本章收集：紫色魔魂碎片#1

本章收集：蓝色魔魂碎片#8，#9，#10

本章隐秘关卡：#3

收集：紫色魔魂结晶#1，#2，#3，#4，#5

本章妮可的杂货铺有紫色魔魂结晶1到5号出售。

收集后可以增加魔人槽，对尼禄来说就是DB数量，对V来说就是召唤能量。

收集：紫色魔魂碎片#1

跌落大桥后沿着铁轨向前，很容易看到前方房间的紫色闪光。

这个就是紫色魔魂碎片。

收集紫魂碎片的室外可以获得一个幼体。

这个幼体对后面的收集和隐秘关卡很重要，不要错过。

收集：蓝色魔魂碎片#8

进入城镇后会到一个小广场。

中心有一幢建筑上有拿着骷髅的人的大幅涂鸦。

这里也会有一场比较大的战斗。

战斗中或是结束后，按F键消耗3格魔人槽召唤出巨像。

巨像会从涂鸦中破壁而出。

你就从这个洞口进入。

已经可以看到二层的魔魂碎片。

收集：蓝色魔魂碎片#9

继续沿着上一个搜集进入的房间地图通道走向后街。

尽头也可以看到一个幼体，拾取之。

然后返回到主路。

沿主路前进，可以在一个丁字路口可以看到左边有一个可以摧毁的根。(右边是汽车残骸)

利用幼体摧毁这个根，进入内部。

收集就在内部空间。

隐秘关卡：#3

还是接着上一个搜集。

往左看，又有一个可以摧毁的根。

如果你按照本攻略说明，此时应该还有一个幼体可以摧毁这个根。

进入后来到楼顶，向对面的建筑看过去。

可以看到对面建筑上的符文，拼合后进入秘密任务。

本任务要求收集20个魔魂石。

只有35秒时间。

好在魔魂石按照从左到右，从低到高的顺序排列。

先把外圈搜集了，再进入中圈收集。

多练几次也不难。

收集：蓝色魔魂碎片#10

完成隐秘关卡#3后奖励本魔魂碎片。

以上就是鬼泣5第四章魂石碎片在哪介绍，希望以上介绍能帮助玩家收集到第4关的蓝魂碎片！