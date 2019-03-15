dnf萌猪套装欢喜开活动怎么玩 萌猪套装欢喜开活动奖励详情介绍

2019-03-15 16:49:44 来源：91单机游戏 编辑：NO

dnf萌猪套装欢喜开活动是游戏中最新上线的活动玩法，相信很多小伙伴不知道这个新活动该怎么玩吧？下面小编就为大家介绍一下这个活动的玩法及奖励，一起来看看！

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dnf萌猪套装欢喜开活动奖励详情

活动期间，每天登陆可以获得1次开启黄金猪套娃的机会，每累积在线30分钟可获得1次开启机会，每天最多可以获得5次开启机会，每天06点重置开启机会和每天累积在线时间

以上就是双生视界第2章尼德霍格boss打法攻略，希望大家喜欢！