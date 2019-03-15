人类黎明自动取泥怎么设置 自动取泥设置流程一览图

2019-03-15 16:49:31 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

人类黎明是最近非常火的一款模拟经营生存游戏，人类黎明游戏中有很多的物质需要玩家自己挖掘获得，今天小编将为大家介绍人类黎明自动取泥设置流程，还在等什么?感兴趣的玩家一起来看看吧!

人类黎明自动取泥设置流程图文一览：

游戏发展到中期后，就可以打开【放置工作区域】。

然后再选择【泥土】按钮，直接打开它。

出现圆圈后，再按下C键扩大范围。

然后再河边、鱼塘里看下那里有泥可取。

看见有长方形图案的，那就代表有泥可取，直接放下工作区域让族人自动来此取泥。

点击下取泥标志便可设置采集人数与数量，也可以重新更换区域等。





以上就是小编为大家带来的全部内容，希望可以帮到大家。