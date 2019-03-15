dnf海洋之珠怎么获得 dnf海洋之珠获取方式介绍

2019-03-15 16:48:20 来源：91单机游戏 编辑：NO

dnf海洋之珠是游戏中新上线的活动道具，可以用来兑换精美的奖励，那么dnf海洋之珠怎么获得？下面小编为大家介绍一下dnf海洋之珠的获取攻略，一起来看看！

在dnf海洋之珠怎么获得呢，有什么获取攻略呢，小编相信小伙伴们一定都想知道吧，下面小编给大家带来了一篇关于dnf海洋之珠获取攻略，希望大家喜欢。

dnf海洋之珠怎么获得

在活动中每天通过小游戏最多可获得13个海洋之珠。

dnf海洋之珠有什么用

海洋之珠可以用于兑换奖励。

以上就是dnf海洋之珠获取攻略，希望大家喜欢！